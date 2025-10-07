Посол: Южная Корея стала свидетелем решимости Баку достичь прочного мира в регионе

Республика Корея с большим интересом следит за мирным процессом на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом заявил посол Южной Кореи в Азербайджане Кан Ким Гу на мероприятии, посвященном 4358-й годовщине основания первого корейского государства - Кочосон.

По его словам, дипломатическая миссия Южной Кореи в Азербайджане стала свидетелем решимости Баку достичь прочного мира в регионе.

"Как страна, постоянно работающая над обеспечением безопасности и стабильности на корейском полуострове, Республика Корея с большим интересом следит за мирным процессом в регионе", - сказал посол.

Дипломат отметил, что отрадным является рост числа корейцев, посещающих Азербайджан. По его словам, к августу 2025 года более 10 тысяч корейских туристов уже побывали здесь.

Кам Ким Гу подчеркнул и рост интереса азербайджанцев к корейской культуре и языку: "Во время прогулок по Баку азербайджанцы часто приветствуют меня по-корейски. Двадцать лет назад я и представить себе не мог, что услышу приветствия на корейском языке на улицах этого города, однако сегодня все больше наших азербайджанских друзей проявляют интерес к корейской культуре", - сказал он, подчеркнув, что в этом году посольство организовало турнир по тхэквондо и конкурс К-Pop музыки.

По словам дипломата, азербайджано-корейские связи развиваются во многих направлениях.

"В мае более 10 корейских аграрных компаний приняли участие в крупнейшей в Азербайджане продовольственной выставке Caspian Agro-2025. Нам было особенно приятно, что наш стенд посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев" ,- сказал посол, отметив, что в июле также прошла церемония вручения дипломов по программе двойных дипломов между Университетом Инха и Бакинским инженерным университетом.

Подводя итог, посол выразил надежду на укрепление взаимоотношений между Баку и Сеулом.

"Надеюсь, что отношения между Кореей и Азербайджаном будут развиваться столь интенсивно и динамично", - заключил Кан Ким Гу.