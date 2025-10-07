Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Посол: Южная Корея стала свидетелем решимости Баку достичь прочного мира в регионе

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 20:05
    Посол: Южная Корея стала свидетелем решимости Баку достичь прочного мира в регионе

    Республика Корея с большим интересом следит за мирным процессом на Южном Кавказе.

    Как передает Report, об этом заявил посол Южной Кореи в Азербайджане Кан Ким Гу на мероприятии, посвященном 4358-й годовщине основания первого корейского государства - Кочосон.

    По его словам, дипломатическая миссия Южной Кореи в Азербайджане стала свидетелем решимости Баку достичь прочного мира в регионе.

    "Как страна, постоянно работающая над обеспечением безопасности и стабильности на корейском полуострове, Республика Корея с большим интересом следит за мирным процессом в регионе", - сказал посол.

    Дипломат отметил, что отрадным является рост числа корейцев, посещающих Азербайджан. По его словам, к августу 2025 года более 10 тысяч корейских туристов уже побывали здесь.

    Кам Ким Гу подчеркнул и рост интереса азербайджанцев к корейской культуре и языку: "Во время прогулок по Баку азербайджанцы часто приветствуют меня по-корейски. Двадцать лет назад я и представить себе не мог, что услышу приветствия на корейском языке на улицах этого города, однако сегодня все больше наших азербайджанских друзей проявляют интерес к корейской культуре", - сказал он, подчеркнув, что в этом году посольство организовало турнир по тхэквондо и конкурс К-Pop музыки.

    По словам дипломата, азербайджано-корейские связи развиваются во многих направлениях.

    "В мае более 10 корейских аграрных компаний приняли участие в крупнейшей в Азербайджане продовольственной выставке Caspian Agro-2025. Нам было особенно приятно, что наш стенд посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев" ,- сказал посол, отметив, что в июле также прошла церемония вручения дипломов по программе двойных дипломов между Университетом Инха и Бакинским инженерным университетом.

    Подводя итог, посол выразил надежду на укрепление взаимоотношений между Баку и Сеулом.

    "Надеюсь, что отношения между Кореей и Азербайджаном будут развиваться столь интенсивно и динамично", - заключил Кан Ким Гу.

    посол Республики Корея Азербайджан Кан Ким Гу

    Последние новости

    20:05

    Посол: Южная Корея стала свидетелем решимости Баку достичь прочного мира в регионе

    Внешняя политика
    19:50
    Фото

    III Игры СНГ: Азербайджанские борцы греко-римского стиля завершили соревнования с 6 медалями - ОБНОВЛЕНО-3

    Индивидуальные
    19:41

    Турецкая делегация примет участие в переговорах о перемирии в Газе

    Другие страны
    19:32

    Азербайджанский парастрелок взял золото ЧЕ в Хорватии

    Индивидуальные
    19:23

    Орбан: Венгрия и тюркские государства вновь подтвердили свою приверженность миру

    Другие страны
    19:22
    Фото

    В суде над Варданяном заслушаны показания потерпевших и их правопреемников

    Происшествия
    19:11

    Путин примет участие в саммите глав государств СНГ в Душанбе

    Другие страны
    19:03

    В ряде районов Баку будет приостановлено газоснабжение

    Энергетика
    18:48

    Завершился визит премьер-министра Венгрии в Азербайджан

    Внешняя политика
    Лента новостей