Посол: Венгрия обладает такими технологиями, которые могут пригодиться Азербайджану - ИНТЕРВЬЮ

Баку. декабря. REPORT.AZ/ Интервью Report с послом Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки.

- Какие цели Вы поставили перед собой в качестве посла Венгрии в нашей стране?

- Начнем с того, что между Венгрией и Азербайджаном имеются тесные политические связи. Между нашими лидерами имеются доверительные отношения. У вас и у нас сильные лидеры. Наш премьер-министр становится все больше популярным в мире, так же и все знают вашего президента. Хорошие политические отношения, конечно же отражаются и на других сферах двустороннего сотрудничества.

Что касается торгово-экономических связей, мы и азербайджанская сторона полагаем, что в этой сфере есть большой потенциал. У нас имеются большие возможности, и отсюда вывод, что моей целью в качестве посла является усиление наших торгово-экономических связей. Сейчас только надо работать, чтобы наши предприятия, компании нашли точки контакта, сферы, которые были бы во благо наших народов.

Уровень товарооборота в прошлом году составил 79 млн. долларов, в этом году будет чуть больше, но моя цель, чтобы этот показатель достиг хотя бы 100 млн. долларов.

- В каких сферах, по вашему, возможно углубление отношений?

- Таких сфер несколько. В первую очередь, я бы назвал информационно-коммуникационную область. В этой области Венгрия, несмотря на свой маленький размер, может предложить что-то стоящее. Работающие в этой сфере венгерские предприятия очень инновативные, креативные, и не отстают от США, РФ, Индии и т.д. Венгерский народ талантливый. У нас 12 лауреатов Нобелевской премии, что является большим показателем для Венгрии.

Как вы знаете, у Венгрии нет нефти и газа, зато есть креативность. Поэтому малый и средний бизнес в этой сфере вынуждены просто из ничего делать что-то. Привлекательность нашей продукции по сравнению с западной заключается в том, что она на 20-30% дешевле.

Вторая область, где, на мой взгляд наши страны могли сотрудничать, это сельское хозяйство. Венгрия обладает такими технологиями, которые могут пригодиться Азербайджану. Мы прошли переходный период от социалистического хозяйства к капиталистическому. Я считаю, что именно на этой стадии находится и сельское хозяйство и Азербайджана. Венгрия может помочь в этом.

- Между Венгрией и Азербайджаном было подписано соглашение, согласно которому 200 азербайджанских студентов получат возможность обучаться за счет венгерского правительства. Как реализуется это соглашение?

- В целом, соглашение очень успешное. Если не ошибаюсь, 57 азербайджанских студентов уже в следующем году смогут учиться в вузах Венгрии. Было больше желающих, но это эксклюзивное право министерства образования Азербайджана выбирать тех, кто может получить образование в Венгрии. Я считаю, что это одна из самых успешных областей нашего сотрудничества.

- Сколько азербайджанских туристов посетили Венгрию? Как Вы видите перспективы развития этих отношений?

- По венгерской статистике, около 2600 человек посетили Венгрию в прошлом году. Но это статистика тех, кто оставался в гостиницах. Это маленькая цифра по сравнению с тем, что Венгрию, с населением 10 млн. человек в год посещают свыше 50 млн. людей, большая часть из которых это туристы. Мы уже несколько лет проводим промоушн Венгрии, и теперь видны результаты. В чем наша привлекательность? Это и история и архитектура, и Будапешт, который многие считают самой красивой столицей в мире. Туристы получают те же самые услуги, покупает продукты, но в несколько раз дешевле. Это тоже привлекает туристов.

Ну и еще привлекает озеро Балатон. Летом вокруг озера отдыхают десятки миллионов людей. ну и еще, может кто-то не знает, Венгрия - это вторая страна в Европе по термальным источникам. Всем известны чешские Карловы-Вары, но на территории Венгрии есть курорт, вода которых намного лучше лечит, чем в Карловых-Варах.

К тому же у меня есть хорошая новость, с 27 марта авиакомпания WizzAir возобновляет полеты в Азербайджан. Надо выразить в этом деле благодарность не только компаниям, но и обе стороны пошли на обоюдные уступки. Наши политические лидеры также приложили руку к этому делу.

- Как Венгрия может способствовать укреплению отношений между ЕС и Азербайджаном?

- Это может быть в различных сферах. На прошлой неделе было достигнуто решение о твиннинг проекте на сумму 1,08 млн. евро, согласно которому специалисты Венгрии и Франции будут помогать обучать азербайджанских фермеров. Это будет способствовать повышению знаний азербайджанских специалистов.