Посол: Великобритания не признает т.н. "выборы" в Карабахском регионе Азербайджана

Великобритания не признает так называемые "выборы", проведенные в Карабахском регионе Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом британский посол в Баку Фергюс Олд написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).
"Великобритания не признает так называемые "президентские выборы", проведенные в Карабахе 9 сентября. Подчеркивая важность принципов и норм международного права, мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Азербайджана", - отметил дипломат.
Böyük Britaniya sentyabrın 9-da Qarabağda keçirilən qondarma “prezident seçkiləri”ni tanımır. Biz beynəlxalq hüququn prinsip və normalarının əhəmiyyətini vurğulayaraq, Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik.