Посол: Великобритания не признает т.н. "выборы" в Карабахском регионе Азербайджана

Великобритания не признает так называемые "выборы", проведенные в Карабахском регионе Азербайджана.

Великобритания не признает так называемые "выборы", проведенные в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает Report , об этом британский посол в Баку Фергюс Олд написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

"Великобритания не признает так называемые "президентские выборы", проведенные в Карабахе 9 сентября. Подчеркивая важность принципов и норм международного права, мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Азербайджана", - отметил дипломат.