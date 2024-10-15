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Посол: В Азербайджане для голосования на парламентских выборах в Узбекистане зарегистрировано 325 человек

Посол: В Азербайджане для голосования на парламентских выборах в Узбекистане зарегистрировано 325 человек Избирательная, кампания в Узбекистана в самом разгаре, 5 основных политических партий, претендуют на места в законодательной палате.
Внешняя политика
15 октября 2024 г. 12:39
Посол: В Азербайджане для голосования на парламентских выборах в Узбекистане зарегистрировано 325 человек

Избирательная кампания по парламентским выборам в Узбекистане в самом разгаре, 5 основных политических партий претендуют на места в законодательной палате.

Как передает Report, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов на брифинге.

"С 16 октября начнется досрочное голосование на выборах. Оно продлится до 23-го числа и открыто для тех граждан Узбекистана, которые не смогут проголосовать в день выборов - 27 октября. Для них в дипмиссиях Узбекистана за рубежом будут действовать 56 избирательных участков. В Баку также организован участок и создана избирательная комиссия", - сказал дипломат.

Он добавил, что для голосования в Азербайджане зарегистрированы 325 избирателей Узбекистана, которые проживают здесь на постоянной основе.

Посол подчеркнул, что на предстоящих выборах будут избраны 150 депутатов Законодательной палаты, 65 депутатов Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, а также депутаты областных, Ташкентского городского и 208 районных (городских) Кенгашей.

В избирательном процессе участвуют около 30 тысяч кандидатов и порядка 90 тысяч их доверенных лиц, свыше 70 тысяч местных и зарубежных наблюдателей.

"Предстоящие парламентские выборы в Узбекистане впервые пройдут по мажоритарно-пропорциональной системе",- подчеркнул дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan səfiri: Azərbaycanda yaşayan 325 şəxs parlament seçkilərində səs vermək üçün qeydiyyatdan keçib

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