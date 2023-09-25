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Посол Узбекистана: Страны ОТГ обладают огромным потенциалом развития сотрудничества

Посол Узбекистана: Страны ОТГ обладают огромным потенциалом развития сотрудничества Страны Организации тюркских государств (ОТГ) обладают огромным потенциалом развития взаимного сотрудничества.
Внешняя политика
25 сентября 2023 г. 18:00
Посол Узбекистана: Страны ОТГ обладают огромным потенциалом развития сотрудничества

Страны Организации тюркских государств (ОТГ) обладают огромным потенциалом развития взаимного сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов на встрече в Центре экономических реформ и коммуникаций.

Посол отметил, что ОТГ активно работает над созданием теоретических основ для развития взаимовыгодных торгово-экономических отношений между странами-членами, а также предпринимает конкретные шаги в этом направлении.

"Потенциал развития взаимного сотрудничества между нашими странами является колоссальным", - сказал Ашрафханов.

Дипломат напомнил, что экономика Узбекистана является одной из наиболее динамично развивающихся в регионе Центральной Азии. "Несмотря на пандемию COVID- 19, в 2020 году ВВП Узбекистана вырос почти на 2 процента. После пандемии, в 2022 году рост экономики Узбекистана составил 7,4 процента", - сказал он.

Ашрафханов отметил, что с 2017 года Узбекистан вступил в новый период ускоренного развития: "Это стало возможно благодаря принятым руководством страны инициативам. В частности, была принята новая "стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах", - отметил Ашрафханов.

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