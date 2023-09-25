Посол Узбекистана: Страны ОТГ обладают огромным потенциалом развития сотрудничества

Страны Организации тюркских государств (ОТГ) обладают огромным потенциалом развития взаимного сотрудничества.

Страны Организации тюркских государств (ОТГ) обладают огромным потенциалом развития взаимного сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов на встрече в Центре экономических реформ и коммуникаций.

Посол отметил, что ОТГ активно работает над созданием теоретических основ для развития взаимовыгодных торгово-экономических отношений между странами-членами, а также предпринимает конкретные шаги в этом направлении.

"Потенциал развития взаимного сотрудничества между нашими странами является колоссальным", - сказал Ашрафханов.

Дипломат напомнил, что экономика Узбекистана является одной из наиболее динамично развивающихся в регионе Центральной Азии. "Несмотря на пандемию COVID- 19, в 2020 году ВВП Узбекистана вырос почти на 2 процента. После пандемии, в 2022 году рост экономики Узбекистана составил 7,4 процента", - сказал он.

Ашрафханов отметил, что с 2017 года Узбекистан вступил в новый период ускоренного развития: "Это стало возможно благодаря принятым руководством страны инициативам. В частности, была принята новая "стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах", - отметил Ашрафханов.