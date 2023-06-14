Посол Узбекистана: Азербайджан и Узбекистан активно действуют для расширения взаимодействия

На данный момент ведутся активные работы для дальнейшего расширения взаимодействия между Азербайджаном и Узбекистаном.

На данный момент ведутся активные работы для дальнейшего расширения взаимодействия между Азербайджаном и Узбекистаном.

Как передает Report, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов в ходе круглого стола, посвященного азербайджано-узбекским отношениям и внеочередным президентским выборам в Узбекистане.

"В прошлом году Узбекистан 3 раза принимал у себя президента Азербайджана Ильхама Алиева. Итогом таких интенсивных встреч стало строительство новых механизмов сотрудничества, а именно межрегионального",- сказал он.

По словам посла, нынешний год также обещает быть результативным.

"Первый шаг для достижения этой цели был сделан участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на саммите Движения неприсоединения",- добавил он.