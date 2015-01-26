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    Посол: Украина призывает не допускать повторения ошибок прошлого, приведших к нарушению территориальной целостности Азербайджана

    Посол Украины в Азербайджане сделал заявление в связи с событиями в Мариуполе

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ "Украина призывает все цивилизованное мировое сообщество объединить свои усилия в борьбе с терроризмом и агрессией, чтобы не допустить повторения тех ошибок прошлого, которые уже привели к нарушению территориальной целостности государств, в частности Азербайджана, Грузии, Молдовы, а сегодня уже и Украины". Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении посла Украины в Азербайджане Александра Мищенко в связи с событиями в Мариуполе.

    Напомним, в результате массового обстрела жилых районов Мариуполя 24 января погибли около 30 мирных жителей и еще более 100 получили ранения.

    Посол отметил, что данная трагедия стала "очередным глубоким потрясением для Украины и всего мирового сообщества как пример не просто террористического акта, а целенаправленного преступления против человечности".

    "Очевидно, что это и предыдущие преступления террористов на востоке Украины, которые поддерживаются Россией, не останутся без внимания Гаагского трибунала", - добавил  А. Мищенко. 

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