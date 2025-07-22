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Посол: Украина и Азербайджан готовят документы для строительства четырех социальных объектов в Ирпене

Посол: Украина и Азербайджан готовят документы для строительства четырех социальных объектов в Ирпене Азербайджан и Украина готовят документы для реализации строительства четырех социальных объектов в городе Ирпень.
Внешняя политика
22 июля 2025 г. 17:55
Посол: Украина и Азербайджан готовят документы для строительства четырех социальных объектов в Ирпене

Азербайджан и Украина готовят документы для строительства четырех социальных объектов в городе Ирпень.

Как передает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

Среди них он выделил спортивную школу и школу искусств.

Дипломат подчеркнул, что в между Баку и Киевом также расширяется программа реабилитации и отдыха украинских детей в Азербайджане.

"С 2022 года более 300 детей прошли реабилитацию в Азербайджане, и сейчас мы ожидаем, что в ближайшее время будут еще две группы по 30 детей", - сказал посол, отметив, что такое сотрудничество укрепляет дружбу между двумя народами.

Гусев также отметил углубление экономического сотрудничества между двумя странами, а также обратил внимание на заинтересованность азербайджанских компаний инвестировать в Украину,.

"В прошлом году азербайджанские инвесторы приобрели Объединенную горно-металлургическую компанию, которая была выставлена на приватизационном аукционе <…> У нас растет товарооборот, прибавляются инвестиции со стороны азербайджанских компаний в экономику Украины <…>", - отметил он, призвав продолжать расширение этого сотрудничества.

По его словам, до начала войны в Украине, объем взаимной торговли превышал $1 млрд, в то же время как по итогам 2024 года объемы торговых операций составили только $500 млн.

Посол также подчеркнул о заинтересованности Украины в развитии Среднего коридора, поскольку это позволяет стране развивать торговлю украинскими товарами в Азербайджане.

"Развитие и расширение возможностей Среднего коридора также является очень актуальным и объединяющим Киев и Баку", - подытожил дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: Ukrayna və Azərbaycan İrpendə dörd sosial obyektin tikintisi üçün sənədlər hazırlayır

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