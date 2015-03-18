Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Посольство Великобритании предупредило граждан Азербайджана, собирающихся посетить эту страну в дни празднования Новруз Байрамы.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию из посольства Великобритании в Баку, в связи с Новруз Байрамы 20-27 марта могут быть определенные задержки в отправке и принятии документов между Баку и Стамбулом.

"Документы лиц, обратившихся в службу "приоритетных виз" (priority visa), как и в обычные дни будут рассмотрены более оперативно, однако и в этом случае в общей процедуре выдачи виз могут возникнуть задержки", - сообщили в посольстве.

В сообщении говорится и то, что 20-23 марта отдел выдачи виз посольства будет закрыт.