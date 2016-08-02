Посольство: Позиция правительства Израиля в связи с т.н. "геноцидом армян" остается неизменной

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Посольство Израиля в Азербайджане прокомментировало информацию о том, что комитет Кнессета Израиля признал так называемый "геноцид армян".

Как заявили Report в посольстве, несмотря на решение Комитета по образованию, культуре и спорту Кнессета Израиля, "позиция правительства страны в связи с армянской трагедией остается неизменной".

В посольстве отметили, что этот вопрос касается историков и не должен становиться предметом политических обсуждений.