Посольство: Обращений от граждан Азербайджана в связи с извержением вулкана на Бали не поступало

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Обращений от граждан Азербайджана в связи с извержением вулкана на Бали не поступало. Об этом Report заявили в консульском отделе посольства Азербайджана в Индонезии.
В консульстве отметили, что не обладают информацией о наличии азербайджанских туристов в настоящее время на Бали.
Власти Индонезии сегодня повысили до максимального по четырехбалльной шкале уровень угрозы от активизировавшегося на острове вулкана Агунг. К вулкану запрещено подходить на расстояние ближе 8 км, а в некоторых местах эта зона расширена до 10 км.
Сообщается, что с острова будут эвакуированы около 100 тыс. человек, в том числе около 300 российских туристов.
Из-за угрозы стихийного бедствия ряд авиакомпаний прекратили полеты на Бали, что накануне привело к отмене десятков рейсов.
News DepartmentАвтор новости
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