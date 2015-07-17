Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Посольство Нидерландов в Азербайджане почтило память жертв падения самолета "Малайзийских авиалиний" возле украинского города Донецк, произошедшего год назад.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение посольства, в связи с этим был приспущен государственный флаг Нидерландов.

Напомним, что ровно год назад пассажирский самолет Боинг-777 авиакомпании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс МН17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецком, где происходили бои между украинскими силовиками и военизированными группировками "Донецкой Народной Республики".

В результате катастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа, среди которых 192 гражданина Нидерландов и 44 граждан Малайзии. Обе стороны обвиняют друг друга в происшествии.

Недавно Малайзия выступила с инициативой создания международного трибунала в ООН для расследования причин происшествия.