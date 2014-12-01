Посольство Молдовы: Голосование на избирательном участке прошло спокойно

В посольстве выразили благодарность службе охраны за содействие в хорошей организации выборов, при этом отметив, что голосование прошло спокойно, без каких-либо эксцессов.
30 ноября в Молдове состоялись очередные выборы в парламент страны. В этот день в посольстве Молдовы в Баку был открыт избирательный участок № 391.
В голосовании смогли принять участие граждане Молдовы, постоянно или временно проживающие на территории Азербайджана и достигшие 18-летнего возраста.
На данный момент ЦИК Молдовы обработал порядка 87% голосов.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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