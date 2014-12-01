Посольство Молдовы: Голосование на избирательном участке прошло спокойно

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Голосование на избирательном участке при посольстве Молдовы в Баку прошло спокойно. В общей сложности в голосовании приняли участие порядка 145 граждан Молдовы, проживающих в Азербайджане. Об этом Report сообщили в посольстве Молдовы в Азербайджане.

В посольстве выразили благодарность службе охраны за содействие в хорошей организации выборов, при этом отметив, что голосование прошло спокойно, без каких-либо эксцессов.

30 ноября в Молдове состоялись очередные выборы в парламент страны. В этот день в посольстве Молдовы в Баку был открыт избирательный участок № 391.

В голосовании смогли принять участие граждане Молдовы, постоянно или временно проживающие на территории Азербайджана и достигшие 18-летнего возраста.

На данный момент ЦИК Молдовы обработал порядка 87% голосов.