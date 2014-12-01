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    Посольство Молдовы: Голосование на избирательном участке прошло спокойно

    В нем приняли участие порядка 145 граждан Молдовы, проживающих в Азербайджане

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Голосование на избирательном участке при посольстве Молдовы в Баку прошло спокойно. В общей сложности в голосовании приняли участие порядка 145 граждан Молдовы, проживающих в Азербайджане. Об этом Report сообщили в посольстве Молдовы в Азербайджане. 

    В посольстве выразили благодарность службе охраны за содействие в хорошей организации выборов, при этом отметив, что голосование прошло спокойно, без каких-либо эксцессов. 

    30 ноября в Молдове  состоялись очередные выборы в парламент страны. В этот день в посольстве Молдовы в Баку был открыт избирательный участок № 391. 

    В голосовании  смогли  принять участие граждане Молдовы, постоянно или временно проживающие на территории Азербайджана и достигшие 18-летнего возраста. 

    На данный момент ЦИК Молдовы обработал порядка 87% голосов. 

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