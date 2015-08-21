Посольство: Между Украиной и Азербайджаном существуют отношения стратегического партнерства

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ "Между Украиной и Азербайджаном существуют отношения стратегического партнерства, широкая договорно-правов ая база двусторонних отношений, которые создают надежный фундамент сотрудничества в различных сферах, отсутствуют какие-либо проблемы между двумя государствами". Как сообщает Report об этом говорится в заявлении посольства Украины в Азербайджане, посвященном 24-ой годовщине со Дня Независимости Украины.

В заявлении отмечается, что на сегодняшний день между странами созданы и функционируют соответствующие межправительстве нные комиссии и рабочие группы в отдельных сферах двустороннего сотрудничества. "Несомненно, ключевая и координирующая роль в процессе развития отношений между Украиной и Азербайджаном отведена Совету Президентов - органу высокого уровня, заседания которого проводятся на регулярной основе, а на повестку дня выносятся наиболее актуальные вопросы украинско-азерба йджанского сотрудничества".

"Динамичное развитие Азербайджанской Республики, ее растущий авторитет на международной арене открывают дополнительные возможности для дальнейшего развития и углубления украинско-азерба йджанского сотрудничества, в первую очередь в политической сфере, а также в торгово-экономич еской, энергетической, строительной, транспортной, аэрокосмической и военно-техническ ой областях", - говорится в заявлении.

Отметим, по итогам прошлого года объем внешней торговли между Азербайджаном и Украиной составил 674,2 млн. долларов США.