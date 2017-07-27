Посольство: Каждый гражданин Израиля может обратиться по поводу отбывания срока заключения в своей стране

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Посольство Израиля в Азербайджане выразило отношение к информации об обращении с заявлением блогера Александр Лапшина, получившего 3 года лишения свободы за незаконный визит в Нагорный Карабах, по поводу отбывания срока заключения в Израиле.

Как сообщили Report в посольстве Израиля, каждый гражданин имеет право обращаться с такого рода просьбами.

"Мы не можем раскрыть детали встречи Александр Лапшина с представителями посольства Израиля в Азербайджане. Это личное дело Александра Лапшина, и мы не можем проинформировать об этом", - сказали в посольстве.

Отметим, как заявил накануне адвокат Эдуард Чернин, блогер А. Лапшин подал заявление с просьбой об экстрадиции в Израиль.

Адвокат также отметил, что А. Лапшин отказался от обжалования приговора суда.

20 июля в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу А. Лапшина. Согласно судебному приговору, А. Лапшин получил оправдание по ст. 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) Уголовного кодекса. Отмечается, что выдвинутое по данной статье обвинение не было доказано во время судебного следствия. В приговоре говорится, что публичные призывы, сделанные А. Лапшиным против государства, являются плодом его воображения и сказанное им – предположение.

При этом суд признал А. Лапшина виновным по ст. 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Напомним, что А. Лапшин, имеющий гражданство различных стран, ранее был привлечен по уголовному делу в качестве подозреваемого в связи с нарушением государственных границ Азербайджана и незаконным посещением оккупированных земель, публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики. В связи с объявлением в международный розыск он был задержан правоохранительными органами Беларуси в Минске 15 декабря 2016 года, а 7 февраля 2017 года экстрадирован в Азербайджанскую Республику.