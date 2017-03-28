Посольство Казахстана: Павильон Азербайджана будет одним из крупнейших на EXPO-2017

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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В Баку состоялось роуд-шоу, посвященное выставке EXPO-2017, которая пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября.

Как сообщает Report, представитель национальной компании Astana EXPO-2017 Ернур Кенжебеков рассказал о выставке и выразил надежду, что большое число азербайджанских туристов посетит Астану.

По его словам, выставка посвящена теме энергетики, "поэтому мы ожидаем презентации инноваций в области возобновляемых источников энергии". Всего, по словам Е. Кенжебекова, на выставке примут участие 118 стран.

Представитель посольства Казахстана Бауыржан Досмамбетов отметил, что Азербайджан был одним из первых государств, поддержавших Казахстан в проведении EXPO.

Дипломат также сообщил, что площадь павильона Азербайджана составит 403 кв.м., тем самым став одним из самых крупных павильонов на выставке. "Кроме того, 9 июля определен национальным днем Азербайджана на выставке, и мы надеемся, что президент страны Ильхам Алиев посетит выставку в этот день. Уверены, что павильон Азербайджана будет интересным и привлечет много посетителей", - заявил он.

Позже выступили другие участники роуд-шоу, был показан ролик о выставке, а также проведены встречи с представителями туркомпаний Азербайджана для привлечения туристов и составления турпакетов.