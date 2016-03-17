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    Посольство Азербайджана в Анкаре продолжает работу в обычном режиме

    Посольство Германии в Анкаре закрыто из-за возможной угрозы теракта

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Анкаре продолжает свою работу в обычном режиме.

    Об этом Report сообщили в посольстве, комментируя вопрос  усиления мер безопасности дипмиссии после совершенного в Анкаре теракта 13 марта.

    По сообщению МИД Германии, из-за возможной угрозы теракта посольство этой страны в Анкаре, генконсульство Германии в Стамбуле и немецкая школы закрыты сегодня. 

    Также накануне посольство США в Анкаре сделало для своих граждан предупреждение в связи с возможной террористической угрозой.

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