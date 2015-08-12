​Посол США приветствует шаги правительства Азербайджана

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Посольство США в Азербайджане распространило заявление в связи со смертью сотрудника сайта Ann.az Расима Алиева.

Как сообщает Report, в заявлении посольство выразило соболезнование семье Р.Алиева. "Посольство США разделяет скорбь семьи Расима Алиева. Мы приветствуем взятое на себя правительством Азербайджана обязательство по проведению следственных мероприятий и привлечению к ответственности виновников данного преступления", - подчеркивается в заявлении.