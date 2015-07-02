​Посол: Мы стараемся установить между США и Азербайджаном крепкие позитивные связи

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ "Мы стараемся установить между США и Азербайджаном крепкие позитивные связи".

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута на мероприятии, посвященном Дню принятия декларации независимости США.

Посол отметил, что данная декларация позволила Америке создать рамки для достижения процветания страны.

В свою очередь заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Исмаил Исмаилов поздравил народ Америки с 239-ой годовщиной подписания декларации независимости США.

Он отметил, что сотрудничество Азербайджана и США развивается во многих сферах, особенно в сфере экономики и безопасности. Замминистра особо подчеркнул сотрудничество двух стран в сфере обеспечения международной безопасности и контртерроризма.

"Мы надеемся, что США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, активизируют своим усилия по разрешению нагорно-карабахского конфликта, в результате которого азербайджанские земли остаются оккупированными. Разрешение этого конфликта укрепит безопасность на Южном Кавказе".

И.Исмаилов добавил, что Азербайджан высоко ценит поддержку и вклад США в принятии четырех резолюций ООН, признающих территориальную целостность и неизменность границ Азербайджана. Он также подчеркнул вклад американских специалистов, привлеченных к организации I Европейских игр "Баку-2015".