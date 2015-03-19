Посол: Сотрудничество Азербайджана и НАТО важно для обеспечения безопасности в регионе Черного и Каспийского морей

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ "Румыния, которая является второй страной в мире, признавшей независимость Азербайджана, рассматривает эту страну как важного и ценного партнера Cевероатлантиче ского альянса".

Как сообщает Report об этом заявил посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану, выступая на конференции "Отношения НАТО-Азербайджа н: Перспективы сотрудничества после Уэльского саммита НАТО 2014 года".

Говоря о саммите, посол подчеркнул, что саммит НАТО в Уэльсе важен в плане принятых на нем решений.

Посол также отметил, что Азербайджан придает значение развитию отношений с НАТО, показателем этого является участие президента Ильхама Алиева на вышеупомянутом саммите, а также решение глав МИД стран НАТО расширить практическое сотрудничество с Азербайджаном.

Д.К. Чобану подчеркнул также проекты, реализованные в Азербайджане при поддержке НАТО, такие как "Салоглу" и "Джейранчель": "Благодаря этой поддержке, мы сегодня можем говорить о безопасном использовании земель в Азербайджане и обучении азербайджанских офицеров о том, как надо вести себя в случае чрезвычайных экологических угроз".

Дипломат отметил, что четвертый этап Плана Действий Индивидуального плана партнерства с НАТО (IPAP) на 2015-2016 год открывает широкие возможности для будущего развития отношений между НАТО и Азербайджаном: "Тесное сотрудничество между Азербайджаном и Альянсом важно для обеспечения стабильности и безопасности в регионе Черного и Каспийского морей".