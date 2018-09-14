Посол: События 100-летней давности доказывают близость и братство Турции и Азербайджана

© Report/Elchin Murad

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан и Турция всегда были и будут бок о бок, свидетельством чему является освобождение Баку от оккупации совместными силами Кавказской исламской армии и азербайджанских корпусов.

Как передает Report, об этом заявил посол Турции Эркан Озорал на открытии выставки, посвященной 100-летию освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации, в Национальном музее истории Азербайджана.

"Азербайджан пережил много трудных дней и сегодня, слава Богу, это независимая и процветающая страна. События 100 летней давности в очередной раз доказывают нашу близость и братство. Это то, что готовило нас к сегодняшнему и завтрашнему дню. Мы - два государства и один народ", - заявил посол.

Директор Национального музея истории Азербайджана Наиля Велиханлы в свою очередь отметила, что ровно сто лет назад сыновья Азербайджана и Турции при освобождении Баку бок о бок доказали насколько сильно братство и единство народов.

"Дружба и братство тюркских народов осталось нам в наследство испокон веков. Другом тюрка может быть только тюрок. И в 1918 году мы это доказали, когда объединились против общего врага", - добавила она.

15 сентября Кавказская исламская армия и Азербайджанский корпус освободили Баку от оккупации. После этой исторической даты столица Азербайджанской Народной Республики была перенесена из Гянджи в Баку.