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Посол Словакии: Вышеградская четверка имеет хорошую почву для сотрудничества с Азербайджаном

Посол Словакии: Вышеградская четверка имеет хорошую почву для сотрудничества с Азербайджаном Страны Вышеградской группы имеют общую хорошую почву для партнерства с Азербайджаном.
Внешняя политика
22 июня 2023 г. 13:06
Посол Словакии: Вышеградская четверка имеет хорошую почву для сотрудничества с Азербайджаном

Страны Вышеградской группы имеют общую хорошую почву для партнерства с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом журналистам заявил чрезвычайный и полномочный посол Словакии в Азербайджане Милан Лайчак.

По его словам, данное сотрудничество осуществляется на основе единого разработанного со стороны Евросоюза плана после вторжения России в Украину.

"Эта стратегия построена на устранении множества кризисов: в области энергетики, продовольствия, денежной политики и так далее. ЕС принял решение о диверсификации источников энергии. Азербайджан чрезвычайно важный партнер в этом. Кроме того, страна сама демонстрирует склонность к сотрудничеству с ЕС",- сказал он.

По словам посла, проблема в сфере поставок энергоресурсов из Азербайджана заключается в том, что пока недостаточно мощностей для доставки большего количества газа в Европу. "Сейчас идут обсуждения о том, как объединить заинтересованные стороны для инвестирования в расширение мощностей. В связи с этим мы являемся стратегическими партнерами с Азербайджаном", - сказал он.

М.Лайчак подчеркнул, что страны Вышеградской четверки и регион Южного Кавказа сталкивается с многочисленными глобальными кризисами. И данный семинар - хорошая платформа для обмена мнениями по волнующим всех вопросам.

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