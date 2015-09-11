Посол Швейцарии в Азербайджане продолжит свою дипломатическую карьеру в Беларуси

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Посол Швейцарии в Азербайджане Паскаль Абишер (Pascal Aebischer) продолжит свою дипломатическую карьеру в Беларуси.

Об этом Report сообщил сам П.Абишер. По его словам, назначение нового посла Швейцарии в Азербайджан ожидается в ближайшее время.

Напомним, 9 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял посла П.Абишера в связи с завершением его дипломатической миссии в Баку.

П.Абишер исполнял обязанности посла Швейцарии в Азербайджане c июля 2013 года.