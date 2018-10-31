Посол России в Азербайджане: Основная наша задача - еще большее расширение двусторонних связей - ФОТО

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Гянджа. 31 октября. REPORT.AZ/ Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Николаевич Бочарников побывал в Гяндже.

По сообщению западного бюро Report, посол встретился с главой Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамовым.

На встрече обсуждались дружеские азербайджано-российские отношения, была подчеркнута необходимость расширения связей между регионами двух стран.

Ниязи Байрамов отметил, что в настоящее время в Гяндже проживают свыше двух тысяч русских: "В западном регионе их численность достигает более 10 тысяч человек. Во втором по величине городе Азербайджана – Гяндже действуют крупные промышленные предприятия. Одна из главных задач – привлечь в город зарубежных инвесторов".

М.Бочарников отметил, что он более четырех месяцев возглавляет дипмиссию России в Азербайджане, совершив первый визит именно в Гянджу: "Сегодня основной стоящей перед нами задачей является расширение связей между нашими странами. Одной из главных наших целей является еще большее расширение торгового сотрудничества между регионами. Полагаю, что в наших двусторонних отношениях Гянджа играет ключевую роль".

После встречи М.Бочарников посетил ряд местных промышленных предприятий и очагов культуры.