Посол: После открытия Зангезурского коридора расстояние между Турцией и Азербайджаном составит 38 км

"Проект Зангезурского коридора важен и для того, чтобы Армения чувствовала себя в безопасности. После открытия коридора расстояние между Турцией и Азербайджаном составит 38 километров".

"Проект Зангезурского коридора важен и для того, чтобы Армения чувствовала себя в безопасности. После открытия коридора расстояние между Турцией и Азербайджаном составит 38 километров".

Как сообщает Report, об этом в интервью TRT Haber сказал посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.

Он отметил, что это важно для торговых отношений Турции с Азией: "Зангезурский коридор обеспечит связь между Востоком и Западом через Турцию".

По словам посла, Зангезурский коридор важен для развития и будущего Армении: "За последние 30 лет Армения была лишена многих проектов. Эти проекты проходили через Грузию, а не через Армению, и достигали Турции, Черного и Средиземного морей. Если Армения останется в стороне от этого проекта, то других проектов у нее уже не останется".