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Посол: После открытия Зангезурского коридора расстояние между Турцией и Азербайджаном составит 38 км

Посол: После открытия Зангезурского коридора расстояние между Турцией и Азербайджаном составит 38 км "Проект Зангезурского коридора важен и для того, чтобы Армения чувствовала себя в безопасности. После открытия коридора расстояние между Турцией и Азербайджаном составит 38 километров".
Внешняя политика
2 июня 2023 г. 13:02
Посол: После открытия Зангезурского коридора расстояние между Турцией и Азербайджаном составит 38 км

"Проект Зангезурского коридора важен и для того, чтобы Армения чувствовала себя в безопасности. После открытия коридора расстояние между Турцией и Азербайджаном составит 38 километров".

Как сообщает Report, об этом в интервью TRT Haber сказал посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.

Он отметил, что это важно для торговых отношений Турции с Азией: "Зангезурский коридор обеспечит связь между Востоком и Западом через Турцию".

По словам посла, Зангезурский коридор важен для развития и будущего Армении: "За последние 30 лет Армения была лишена многих проектов. Эти проекты проходили через Грузию, а не через Армению, и достигали Турции, Черного и Средиземного морей. Если Армения останется в стороне от этого проекта, то других проектов у нее уже не останется".

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Версия на английском языке Ambassador: ‘With the opening of the Zangazur Corridor, the distance between Türkiye and Azerbaijan will be 38 kilometres’ 
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı məsafə 38 kilometr olacaq”

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