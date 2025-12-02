Посол: Отношения ОАЭ и Азербайджана отражают крепкую дружбу двух дружественных стран

Отношения между ОАЭ и Азербайджаном отражают крепкую дружбу двух дружественных стран, основываются на взаимном уважении и обеспечении общих интересов, а также способствуют формированию единых взглядов по ключевым международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Как сообщает Report, об этом заявил посол ОАЭ в Азербайджане Мухаммед Аль Блуши на приеме по случаю национального дня страны.

Он подчеркнул, что за последние десятилетия ОАЭ стали свидетелями больших изменений, охватывающих различные сферы - от экономики и устойчивого развития до космических исследований, от чистой энергии до искусственного интеллекта, что превратило страну в одну из ведущих стран, формирующих будущее.

Посол коснулся отношений с Азербайджаном, заявив, что двусторонние отношения между ОАЭ и Азербайджаном прошли значительный этап развития с момента их установления в 1992 году:

"Это развитие является результатом высокого уровня отношений, существующих между руководителями двух дружественных стран. В этих рамках между обеими странами было совершено множество взаимных визитов на высоком уровне. Особенно важное значение имеет официальный визит президента шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Азербайджан 16 сентября. В ходе визита было подписано 14 соглашений в различных областях и Меморандум о взаимопонимании".

Посол назвал соглашение о сотрудничестве в области всеобъемлющего стратегического партнерства между Объединенными Арабскими Эмиратами и Азербайджаном наиболее важным из этих документов:

"Первое заседание в рамках этого соглашения прошло 27 ноября в Абу-Даби. Это соглашение считается важным этапом в отношениях между ОАЭ и Азербайджаном и отражает общие стремления обеих стран к построению гибкой экономики, основанной на знаниях и инновациях, которая отвечает требованиям будущего развития обеих стран".