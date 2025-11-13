Посол: Опыт градостроительства создает основу для сотрудничества Баку и Амстердама

Общие цели Азербайджана и Нидерландов в сфере градостроительства и других направлениях создают прочную основу для дальнейшего сотрудничества между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье посла Азербайджана в Нидерландах Мамеда Ахмедзаде, опубликованной в журнале "Diplomat Magazine".

В материале дипломат рассказал о предстоящем Всемирном форуме городов (WUF13), который пройдет в Баку в 2026 году, а также об опыте Азербайджана в области градостроительства и архитектуры.

В статье отмечается, что проекты озеленения Бакинского бульвара, масштабный проект "Белый город", направленный на экологическую реабилитацию бывшей промышленной зоны и проект "Sea Breeze", сочетающий принципы современного жилья, туризма и экологической устойчивости, являются наглядными примерами успешной городской трансформации Азербайджана.

Дипломат также отметил, что современная градостроительная политика Азербайджана в значительной степени сосредоточена на восстановлении и реконструкции территорий, освобожденных от оккупации. В рамках программы "Великое возвращение" на этих землях создаются "умные", устойчивые и экологически чистые города и села, формируется современная инфраструктура и осуществляется восстановление исторических памятников.

Отдельно подчеркивается, что концепция "умного села", реализованная в селе Агалы Зангиланского района, стала одним из первых успешных примеров в данной области. Кроме того, строительство аэропортов в Физули, Зангилане и Лачыне, а также прокладка тысяч километров новых автомагистралей, железнодорожных линий, современных туннелей и мостов вносит значимый вклад в интеграцию освобожденных территорий в экономическую и социальную жизнь страны.

Реконструкция города Шуша представлена как один из наиболее ярких примеров восстановления культурного наследия на этих территориях.

В статье также акцентируется внимание на совпадении взглядов и возможностях сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами в сфере градостроительства. Отмечается, что Азербайджан обладает богатым опытом устойчивого и гибкого развития - от средневековых городов-крепостей до современных "умных" сел, городов нефтяного бума и последующих мегаполисов. В то же время Нидерланды известны своим мировым опытом в области устойчивой урбанизации и управления водными ресурсами.

Подчеркивается, что обе страны придерживаются схожих целей в таких направлениях, как экологическая устойчивость, инновационное пространственное планирование и инклюзивная жилищная политика. Эти общие приоритеты формируют прочную основу для дальнейшего сотрудничества.