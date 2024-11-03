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Посол обсудил с саудовским замминистра вопросы, представляющие взаимный интерес

Посол обсудил с саудовским замминистра вопросы, представляющие взаимный интерес Посол Азербайджана в Саудовской Аравии Шахин Абдуллаев встретился с заместителем министра по международным многосторонним вопросам и главным инспектором Департамента общественной дипломатии королевства Абдулрахманом аль-Расси.
Внешняя политика
3 ноября 2024 г. 21:17
Посол обсудил с саудовским замминистра вопросы, представляющие взаимный интерес

Посол Азербайджана в Саудовской Аравии Шахин Абдуллаев встретился с заместителем министра по международным многосторонним вопросам и главным инспектором Департамента общественной дипломатии королевства Абдулрахманом аль-Расси.

Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД ближневосточной страны.

"<...> Аль-Расси принял посла Азербайджана в Саудовской Аравии Шахина Абдуллаева, на встрече были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес", – отмечается на странице ведомства в социальных сетях.

Подробности встречи не сообщаются.

Напомним, что ранее азербайджанский дипломат встречался с заместителем министра иностранных дел королевства по политическим вопросам Саудом аль-Сати.

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Версия на азербайджанском языке Səfir Səudiyyənin nazir müavini ilə qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə edib

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