Посол обсудил с саудовским замминистра вопросы, представляющие взаимный интерес

Посол Азербайджана в Саудовской Аравии Шахин Абдуллаев встретился с заместителем министра по международным многосторонним вопросам и главным инспектором Департамента общественной дипломатии королевства Абдулрахманом аль-Расси.

Посол Азербайджана в Саудовской Аравии Шахин Абдуллаев встретился с заместителем министра по международным многосторонним вопросам и главным инспектором Департамента общественной дипломатии королевства Абдулрахманом аль-Расси.

Как сообщает Report , об этом сообщила пресс-служба МИД ближневосточной страны.

"<...> Аль-Расси принял посла Азербайджана в Саудовской Аравии Шахина Абдуллаева, на встрече были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес", – отмечается на странице ведомства в социальных сетях.

Подробности встречи не сообщаются.

Напомним, что ранее азербайджанский дипломат встречался с заместителем министра иностранных дел королевства по политическим вопросам Саудом аль-Сати.