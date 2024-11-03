Посол обсудил с саудовским замминистра вопросы, представляющие взаимный интерес

Посол Азербайджана в Саудовской Аравии Шахин Абдуллаев встретился с заместителем министра по международным многосторонним вопросам и главным инспектором Департамента общественной дипломатии королевства Абдулрахманом аль-Расси.
Как сообщает
"<...> Аль-Расси принял посла Азербайджана в Саудовской Аравии Шахина Абдуллаева, на встрече были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес", – отмечается на странице ведомства в социальных сетях.
Подробности встречи не сообщаются.
Напомним, что ранее азербайджанский дипломат встречался с заместителем министра иностранных дел королевства по политическим вопросам Саудом аль-Сати.