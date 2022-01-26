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Посол об открытии сухопутных границ между РФ и Азербайджаном

Посол об открытии сухопутных границ между РФ и Азербайджаном Сухопутные границы двух стран закрыты по решениям оперативных штабов Азербайджана и России, и пока трудно сказать, когда будет принято решение об их открытии
Внешняя политика
26 января 2022 г. 12:33
Посол об открытии сухопутных границ между РФ и Азербайджаном
Михаил Бочарников
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Сухопутные границы двух стран закрыты по решениям оперативных штабов Азербайджана и России, и пока трудно сказать, когда будет принято решение об их открытии.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции.

Однако, по его словам, на этом фоне произошел рост объемов авиаперевозок пассажиров: "В настоящее время, уже 9 российских авиакомпаний совершают множество полетов каждую неделю между российскими городами в Баку. Также есть авиакомпании, которые запросили полеты в другие города Азербайджана".

Также, как отметил посол, планируется открытие пассажирского морского туризма на Каспии.

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Версия на английском языке Ambassador on opening of Russia-Azerbaijan land borders
Версия на азербайджанском языке Rusiya səfiri Azərbaycanla sərhədin bağlanmasını şərh edib

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