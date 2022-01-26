Посол об открытии сухопутных границ между РФ и Азербайджаном

Сухопутные границы двух стран закрыты по решениям оперативных штабов Азербайджана и России, и пока трудно сказать, когда будет принято решение об их открытии

Сухопутные границы двух стран закрыты по решениям оперативных штабов Азербайджана и России, и пока трудно сказать, когда будет принято решение об их открытии.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции.

Однако, по его словам, на этом фоне произошел рост объемов авиаперевозок пассажиров: "В настоящее время, уже 9 российских авиакомпаний совершают множество полетов каждую неделю между российскими городами в Баку. Также есть авиакомпании, которые запросили полеты в другие города Азербайджана".

Также, как отметил посол, планируется открытие пассажирского морского туризма на Каспии.