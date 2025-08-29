    Ильхам Алиев Украина ШОС США меморандум

    Посол: На Южном Кавказе появилась историческая возможность для мира и процветания

    На Южном Кавказе возникла историческая возможность для мира и процветания.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн на приеме в Баку по случаю 30 августа - Дня Победы.

    Он подчеркнул, что Турция приветствует последнее соглашение, направленное на установление прочного мира между Азербайджаном и Арменией, и будет поддерживать Азербайджан в этом вопросе.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Səfir: Cənubi Qafqazda sülh və rifah üçün tarixi imkan yaranıb
    Английская версия Английская версия
    Ambassador: Historic opportunity for peace and prosperity has emerged in South Caucasus

