Посол: На Южном Кавказе появилась историческая возможность для мира и процветания

На Южном Кавказе возникла историческая возможность для мира и процветания.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн на приеме в Баку по случаю 30 августа - Дня Победы.

Он подчеркнул, что Турция приветствует последнее соглашение, направленное на установление прочного мира между Азербайджаном и Арменией, и будет поддерживать Азербайджан в этом вопросе.