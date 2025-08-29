Посол: На Южном Кавказе появилась историческая возможность для мира и процветания
Внешняя политика
- 29 августа, 2025
- 19:56
На Южном Кавказе возникла историческая возможность для мира и процветания.
Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн на приеме в Баку по случаю 30 августа - Дня Победы.
Он подчеркнул, что Турция приветствует последнее соглашение, направленное на установление прочного мира между Азербайджаном и Арменией, и будет поддерживать Азербайджан в этом вопросе.
