Посол Мунхбаяр: Товарооборот Монголии и Азербайджана не соответствует потенциалу стран

Товарооборот между Монголией и Азербайджаном, несмотря на стабильный рост, остается сравнительно небольшим и не отражает реальных возможностей экономик двух стран.

Об этом в интервью турецкому бюро Report заявил посол Монголии в Азербайджане с резиденцией в Турции Гомбосурэн Мунхбаяр.

Он отметил, что товарооборот между двумя странами имеет устойчивую положительную динамику

"Основную часть экспорта Монголии в Азербайджан составляют мясо и мясная продукция. В свою очередь, из Азербайджана в Монголию экспортируются преимущественно фрукты и орехи", - добавил дипломат.

Мунхбаяр отметил, что экономические и торговые отношения между Монголией и Азербайджаном сегодня являются развивающимся направлением двустороннего сотрудничества.

"Деловые встречи проходят регулярно, налаживаются и расширяются прямые контакты между предпринимателями. Во время моего недавнего визита в Баку я также встретился с председателем Торгово-промышленной палаты, где мы обсудили возможности установления прямого взаимодействия между торговыми палатами наших стран", - сказал посол.

