    Посол Мунхбаяр: Товарооборот Монголии и Азербайджана не соответствует потенциалу стран

    Посол Мунхбаяр: Товарооборот Монголии и Азербайджана не соответствует потенциалу стран

    Товарооборот между Монголией и Азербайджаном, несмотря на стабильный рост, остается сравнительно небольшим и не отражает реальных возможностей экономик двух стран.

    Об этом в интервью турецкому бюро Report заявил посол Монголии в Азербайджане с резиденцией в Турции Гомбосурэн Мунхбаяр.

    Он отметил, что товарооборот между двумя странами имеет устойчивую положительную динамику

    "Основную часть экспорта Монголии в Азербайджан составляют мясо и мясная продукция. В свою очередь, из Азербайджана в Монголию экспортируются преимущественно фрукты и орехи", - добавил дипломат.

    Мунхбаяр отметил, что экономические и торговые отношения между Монголией и Азербайджаном сегодня являются развивающимся направлением двустороннего сотрудничества.

    "Деловые встречи проходят регулярно, налаживаются и расширяются прямые контакты между предпринимателями. Во время моего недавнего визита в Баку я также встретился с председателем Торгово-промышленной палаты, где мы обсудили возможности установления прямого взаимодействия между торговыми палатами наших стран", - сказал посол.

    С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.

    Гомбосурэн Мунхбаяр Азербайджано-монгольские отношения Торговые отношения
    Monqolustanın səfiri: Azərbaycanla ticarət həcmi ölkələrimizin iqtisadiyyatlarının potensialını tam əks etdirmir
