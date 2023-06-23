Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры

1 июня в Молдове прошел второй саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), который собрал участников из 47 государств, в том числе президента Азербайджана Ильхама Алиева. На саммите обсуждались такие важные вопросы, как построением мира и обеспече

1 июня в Молдове прошел второй саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), который собрал глав государств и правительств из 47 стран, в том числе президента Азербайджана Ильхама Алиева. На саммите обсуждались такие важные вопросы, как построение мира и обеспечение энергетической безопасности, укрепление сотрудничества на европейском континенте и пр.

Report представляет интервью с послом Молдовы в Азербайджане Александром Есауленко, который рассказал о значимости данного саммита для его страны, роли Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы и о перспективных сферах двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой.

- Расскажите, пожалуйста, о втором саммите Европейского политического сообщества, прошедшем в Кишиневе, какое значение он имел для Молдовы?

- Я хотел бы охарактеризовать второй саммит Европейского политического сообщества, как саммит о мире и для мира. Мы считаем, что данная платформа позволила объединить весь европейский континент в одной точке - в Молдове, и мы очень гордимся этим, потому что это событие имело огромное значение для Республики Молдова и показало всему миру единство Европейского Союза: единство мира, безопасности, которые обсуждались в рамках саммита. Хочу также подчеркнуть, что наш президент уделил внимание таким важным проблемам, как вопросы безопасности, энергетической безопасности и расширения ЕС. Как известно, тема расширения ЕС может быть включена в повестку дня для европейского руководства в этом году, и мы ожидаем, что она станет предметом дальнейших переговоров между Молдовой и ЕС. Это показывает укрепление отношений между странами ЕС. Также повестка дня включает темы поддержки Молдовы и Украины, потому что это происходит вблизи границ между нашими странами. Но самое главное - это успешно продемонстрировать всему миру, что Молдова является мирной и в то же время безопасной страной. С моей точки зрения, мы должны продолжать этот диалог, чтобы принести мир на европейский континент. И в этом контексте я хотел бы поблагодарить Европарламент, структуры ЕС за поддержку в различных областях, в том числе за поддержку людей, которые приезжают из Украины и остаются в Молдове.

- Что бы вы могли сказать о двустороннем сотрудничестве между Молдовой и Азербайджаном? Какие области сотрудничества, по вашему мнению, должны быть укреплены?

-Молдова и Азербайджан являются дружественными странами и хорошими партнерами, а сотрудничество в энергетическом секторе представляет для нас большой интерес. Прошедшая зима показала нам, как важно иметь надежных партнеров и друзей. Азербайджан же доказал, что он является братом и другом Молдовы, и этот сложный период был успешно пройден благодаря Азербайджану. Поэтому мы с нетерпением ждем развития сотрудничества в этой области. И я хотел бы подчеркнуть нашу особую заинтересованность в поддерживаемом ЕС энергопроекте по прокладке подводного электрического кабеля.

Республика Молдова также заинтересована в сотрудничестве в области информационных технологий и цифровой экономики: интенсификации сотрудничества путем разработки проектов, представляющих взаимный интерес, особенно в области электронного правительства, включая обмен опытом и передовой практикой в этих областях.

Мы также хотели бы участия азербайджанских компаний из IT-сектора в деятельности первого виртуального IT-парка в Республике Молдова, а также рассмотрения возможности стать его виртуальными резидентами.

Мы заинтересованы в обмене опытом со стороны службы ASAN, так как в этой службе Азербайджан применяет современные технологии. Также я хотел бы подчеркнуть важность службы DOST, которая является единой платформой для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг, и мы хотели бы делиться опытом и сотрудничать с этой службой.

-Какую выгоду может извлечь Молдова из проекта поставок зеленой энергии по дну Черного моря, соглашение по которому было подписано между Азербайджаном, Румынией, Грузией и Венгрией? Существуют ли другие энергетические проекты между Азербайджаном и Молдовой?

- Данный проект представляет потенциальный интерес для Молдовы. Мы видим, что соглашение между Румынией, Грузией, Венгрией и Азербайджаном является еще одним интересным проектом, направленным на развитие и укрепление энергобезопасности. Молдова заинтересована быть частью этого важного проекта.

Мы все понимаем важность диверсификации поставок энергоносителей. И, как мы видим, Азербайджан становится одним из ключевых партнеров ЕС в укреплении энергетической безопасности.

- Что Вы думаете о расширении экономического сотрудничества между странами? Какие совместные проекты разрабатываются в этом направлении?

- Существует потенциал для развития нашего двустороннего сотрудничества. Это можно сказать и о сфере сельского хозяйства, винодельческой промышленности. Мы знаем, что Карабах - сельскохозяйственный регион страны, и я думаю, что мы можем усилить наше сотрудничество в области сельского хозяйства посредством обмена опытом в создании новых сортов сельскохозяйственной продукции, кукурузы, пшеницы, винограда, устойчивых к изменению климата.

- Как бы вы оценили сотрудничество в области туризма между Азербайджаном и Молдовой?

-Туристический сектор является приоритетной сферой для нашего правительства, мы стремимся развивать "агротуризм" - новое направление в туризме. И для укрепления сотрудничества с вашей страной в этой сфере, необходимо открыть прямые рейсы между Молдовой и Азербайджаном.

-Как вы можете прокомментировать сотрудничество в гуманитарной сфере?

-Для Молдовы очень важно развивать эту область. У нас есть большой потенциал для развития этого сотрудничества, в том числе и в сфере образования и культуры. Нам нужно определить возможности расширения обмена студентами между нашими странами, и в этом я настроен весьма оптимистично.

Наши студенты могли бы приезжать в Азербайджан и наоборот, также можно реализовать программы для преподавательского состава и профессоров для обмена опытом.