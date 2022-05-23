Посол: Между Азербайджаном и Казахстаном сложились отношения стратегического партнерства

Между Азербайджаном и Казахстаном сложились отношения стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

Между Азербайджаном и Казахстаном сложились отношения стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов в ходе организованного Центром анализа международных отношений круглого стола, посвященного 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном и создания Азербайджано-Казахстанского экспертного совета.

"Наши связи имеют огромную историю. Схожесть языков, традиции и ценности - основа наших отношений. Особую роль в них сыграли Нурсултан Назарбаев и Гейдар Алиев", - заявил посол.

Дипломат также особо отметил активность азербайджанской диаспоры в Казахстане.