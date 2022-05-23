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Посол: Между Азербайджаном и Казахстаном сложились отношения стратегического партнерства

Посол: Между Азербайджаном и Казахстаном сложились отношения стратегического партнерства Между Азербайджаном и Казахстаном сложились отношения стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.
Внешняя политика
23 мая 2022 г. 11:34
Посол: Между Азербайджаном и Казахстаном сложились отношения стратегического партнерства

Между Азербайджаном и Казахстаном сложились отношения стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов в ходе организованного Центром анализа международных отношений круглого стола, посвященного 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном и создания Азербайджано-Казахстанского экспертного совета.

"Наши связи имеют огромную историю. Схожесть языков, традиции и ценности - основа наших отношений. Особую роль в них сыграли Нурсултан Назарбаев и Гейдар Алиев", - заявил посол.

Дипломат также особо отметил активность азербайджанской диаспоры в Казахстане.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Azərbaycan və Qazaxıstan arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətləri formalaşıb”
Версия на английском языке Ambassador: Azerbaijan and Kazakhstan enjoy relations of strategic partnership

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