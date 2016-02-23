Посол Мексики встретился с главой Администрации Приморского Бульвара

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Cостоялась встреча между послом Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини и главой Администрации Приморского Бульвара при Кабинете Министров Азербайджана Ильгаром Мустафаевым.

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, на встрече стороны обсудили возможные пути двустороннего сотрудничества. Глава Администрации предоставил информацию об истории бакинского бульвара, последних реконструкционных работах, а также, мероприятиях, проводимых на его территории. Посол Лабардини выразил свое восхищение касательно условий, созданных на территории бульвара для жителей и гостей города.

В конце встречи было выражено желание о взаимном сотрудничестве, которое будет способствовать развитию двусторонних отношений между Мексикой и Азербайджаном.