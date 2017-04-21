Посол Мексики посетил Шеки

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини совершил визит в город Шеки.

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, в ходе визита состоялась встреча с главой исполнительной власти города Шеки Эльханом Усубовым.

Глава города представил общую информацию о городе и его значимости в разные исторические периоды. Было отмечено, что Шеки является одним из наиболее важных туристических центров Азербайджана.

Посол Лабардини проинформировал о деятельности посольства и мероприятиях, проведенных в разных сферах. Речь зашла и о двусторонних дипломатических отношениях, которым в этом году исполнилось 25 лет. Дипломат рассказал об основных направлениях мексиканской экономики и о национальной культуре.

Стороны выразили удовлетворение касательно проведения этой первой двусторонней встречи и пожелали дальнейшего развития отношений.

Затем посол Мексики посетил Шекинский государственный драматический театр имени Сабита Рахмана, где ознакомился со зданием, программой и деятельностью театра. Дипломат подчеркнул важную роль культурных связей в укреплении отношений между двумя странами.

В ходе визита, посол Лабардини ознакомился с некоторыми достопримечательностями города.