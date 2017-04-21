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    Посол Мексики посетил Шеки

    В ходе визита, посол Родриго Лабардини ознакомился с некоторыми достопримечательностями города

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини совершил визит в город Шеки.

    Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, в ходе визита состоялась встреча с главой исполнительной власти города Шеки Эльханом Усубовым.

    Глава города представил общую информацию о городе и его значимости в разные исторические периоды. Было отмечено, что Шеки является одним из наиболее важных туристических центров Азербайджана.

    Посол Лабардини проинформировал о деятельности посольства и мероприятиях, проведенных в разных сферах. Речь зашла и о двусторонних дипломатических отношениях, которым в этом году исполнилось 25 лет. Дипломат рассказал об основных направлениях мексиканской экономики и о национальной культуре.

    Стороны выразили удовлетворение касательно проведения этой первой двусторонней встречи и пожелали дальнейшего развития отношений.

    Затем посол Мексики посетил Шекинский государственный драматический театр имени Сабита Рахмана, где ознакомился со зданием, программой и деятельностью театра. Дипломат подчеркнул важную роль культурных связей в укреплении отношений между двумя странами.

    В ходе визита, посол Лабардини ознакомился с некоторыми достопримечательностями города.

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