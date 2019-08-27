​Посол Мексики обсудил в Шамкире сотрудничество в сфере туризма

26-го августа посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини совершил визит в Шамкирский район.

Об этом Report сообщили в посольстве Мексики в Азербайджане.

Р. Лабардини обсудил на встрече с главой Исполнительной власти района Алимпашой Мамедовым вопросы установления и развития сотрудничества.

Стороны отметили туризм как один из важных секторов сотрудничества. В этой связи, посол отметил, что в период 2017-2018 гг. число мексиканских туристов в Азербайджане возросло на 8.93%, число же азербайджанских туристов в Мексике увеличилось на почти 20%.

В рамках визита, посол Лабардини посетил немецкую церковь, Музей Истории и Краеведчества, Шамкирский Агропарк и винный завод.