Посол Мексики: Баку и Мехико работают над проведением нового раунда политконсультаций

Азербайджан и Мексика работают над организацией нового раунда межмидовских политических консультаций.

Об этом Report заявила посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро.

"Что касается механизма политических консультаций, то мы сейчас активно работаем над этим вместе с новым послом Азербайджана в Мексике (Сеймуром Фаталиевым - ред.). Это период, когда мы должны определить результаты, которые две страны представят на встрече. Мы надеемся, что он (раунд консультаций - ред.) состоится как можно скорее, ведь предыдущая встреча прошла почти три года назад", - отметила дипломат.

Говоря о планах дипмиссии в Баку, посол подчеркнула, что на 2026 год запланирована амбициозная культурная программа:

"Мы продолжим выставки работ Диего Риверы - возможно, представим их и в регионах Азербайджана. Помимо этого, у нас намечены музыкальные, выставочные и гастрономические проекты. В общем, дел у нас много".

Отметим, что предыдущий, третий, раунд азербайджано-мексиканских межмидовских политических консультаций прошел в мае 2023 года в Мексике.