Посол: Литва будет представлена делегацией на WUF13 в Баку

Литва намерена направить делегацию на 13-ю сессию Всемирного форума по градостроительству (WUF13), которая пройдет в Азербайджане в этом году.

Об этом заявил Report посол Литвы в Азербайджане Кястутис Вашкелявичюс.

"Мы пока не знаем, кто именно возглавит делегацию. Однако делегация, безусловно, примет участие", - отметил он.

Пользуясь случаем, посол поздравил Азербайджан с успешной организацией масштабных международных мероприятий, в частности подчеркнул высокий уровень организации климатической конференции COP29 в 2024 году.

"Баку становится площадкой для многих международных мероприятий, предстоящий WUF13 один из них. Мы с нетерпением ожидаем участия литовской делегации и, в целом, развития наших двусторонних отношений", - подчеркнул он.

Дипломат также выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений Баку и Вильнюса и активизацию взаимных визитов. В частности, он отметил возможность контактов на уровне министров и заместителей министров, а также не исключил встреч на более высоком уровне в будущем.

"Пока эти вопросы координируются по дипломатическим каналам, и говорить о конкретных датах рано. Тем не менее, я с большим оптимизмом смотрю на укрепление отношений между Литвой и Азербайджаном в 2026 году", - добавил посол.