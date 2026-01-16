Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Посол: Литва будет представлена делегацией на WUF13 в Баку

    Внешняя политика
    • 16 января, 2026
    • 15:03
    Посол: Литва будет представлена делегацией на WUF13 в Баку

    Литва намерена направить делегацию на 13-ю сессию Всемирного форума по градостроительству (WUF13), которая пройдет в Азербайджане в этом году.

    Об этом заявил Report посол Литвы в Азербайджане Кястутис Вашкелявичюс.

    "Мы пока не знаем, кто именно возглавит делегацию. Однако делегация, безусловно, примет участие", - отметил он.

    Пользуясь случаем, посол поздравил Азербайджан с успешной организацией масштабных международных мероприятий, в частности подчеркнул высокий уровень организации климатической конференции COP29 в 2024 году.

    "Баку становится площадкой для многих международных мероприятий, предстоящий WUF13 один из них. Мы с нетерпением ожидаем участия литовской делегации и, в целом, развития наших двусторонних отношений", - подчеркнул он.

    Дипломат также выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений Баку и Вильнюса и активизацию взаимных визитов. В частности, он отметил возможность контактов на уровне министров и заместителей министров, а также не исключил встреч на более высоком уровне в будущем.

    "Пока эти вопросы координируются по дипломатическим каналам, и говорить о конкретных датах рано. Тем не менее, я с большим оптимизмом смотрю на укрепление отношений между Литвой и Азербайджаном в 2026 году", - добавил посол.

    WUF13 Литва Кястутис Вашкелявичюс COP29 посольство
    Səfir: Litva Bakıda keçiriləcək WUF13-də nümayəndə heyəti ilə təmsil olunacaq
    Ambassador: Lithuania to be represented by delegation at WUF13 in Baku

    Последние новости

    15:42

    В Азербайджане могут увеличить налог на имущество для нежилых помещений

    Милли Меджлис
    15:38

    Пезешкиан сообщил Путину о шагах по нормализации обстановки в Иране - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:24

    Суд Армении утвердил запрос прокурора по суду над Кочаряном

    В регионе
    15:11
    Фото

    Анар Гулиев: Многосторонность – самый эффективный подход к глобальным вызовам

    Инфраструктура
    15:03

    Посол: Литва будет представлена делегацией на WUF13 в Баку

    Внешняя политика
    15:00

    Вице-премьер Британии прибыл в Украину

    Другие страны
    14:58

    В Грузии задержали 16 членов радикальной неонацистской группировки

    В регионе
    14:50

    Nikkei: Азербайджан модернизирует логистическую инфраструктуру для развития транспортных маршрутов

    Внешняя политика
    14:38

    Самвела Карапетяна снова перевезли из дома в изолятор СНБ

    В регионе
    Лента новостей