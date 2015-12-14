Посол Израиля: Мы не вторгаемся в вопросы Сирии кроме двух случаев... - ИНТЕРВЬЮ

Возможно сотрудничество после завершения проекта TANAP

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Интервью Report с послом Израиля в Азербайджане Даном Ставом.

- Расскажите немного о себе? Какие впечатления остались у Вас по приезде в Азербайджан?

- Я начал карьеру в качестве кадета 31 год над, работал дипломатом в Нидерландах, Индии, Непале, Нигерии, Норвегии, и теперь в Азербайджане.

Говоря об Азербайджане, я думаю, в эру интернета и социальных медиа, сложно не найти информацию до своего прибытия в ту или иную страну. Я знал немного об Азербайджане, и у меня были длинные дискуссии со своими предшественниками, поэтому у меня сложилось представление о двусторонних отношениях. Иногда говорят, что Баку - это смесь Парижа и Дохи. Я думаю, это действительно так. Для меня магия Баку - это уникальный характер города, где Запад и Восток сталкиваются вместе. Это не что-нибудь искусственное. Когда ты проходишь мимо Девичьей Башни и когда ты читаешь любовную историю Али и Нино, ты представляешь картину жизни людей, которые проживали здесь много лет назад. И когда гуляешь по бульвару, и вдыхаешь этот воздух, отличающийся от воздуха Средиземноморья, ты понимаешь как нефть важна в этой стране.

- Как Вы оцениваете экономические связи? Сколько компаний из Израиля работают в Азербайджане?

- Есть около 6 компаний, которые имеют постоянное представительство здесь. Некоторые компании работали до этого, некоторые пришли на этот рынок недавно. Перед тем, как я приехал сюда, мой заместитель встретился с представителями некоторых компаний, которые хотят войти на рынок Азербайджана в различных областях. Вначале таких компаний было 6, теперь около 40.

- Израиль сообщил об открытии больших запасов газа на месторождении "Левиафан". Планирует ли Израиль использовать опыт Азербайджана в разработке месторождения?

- Энергетический сектор является одной из сфер, где мы можем сотрудничать. Обнаружение газа на Левиафане было настоящей благодатью для Израиля. Конечно, у нас нет большого опыта. Вся разработка предоставлена частным компаниям, правительство не занимается этим вопросом. SOCAR и другие азербайджанские компании имеют большой опыт, который мы могли бы использовать. Также возможно сотрудничество после завершения проекта TANAP.

- Ваши предшественники, а также граждане Израиля, посещающие нашу страну заявляют о том, что они чувствуют себя безопасно в нашей стране, однако из года в год Израиль издает туристические предупреждения в связи с Азербайджаном. В чем заключается такая разница?

- В Израиле имеются две структуры, которые занимаются этим: Главный антитеррористический офис премьер-министра Израиля и структура МИД Израиля, ответственная за советы путешественникам. Вы имеете ввиду заявления, опубликованные первой структурой. Они оценивают уровень угроз, основываясь на опыте прошлых лет. Азербайджан указывается не потому, что азербайджанцы агрессивны по отношению к нам, а основываясь на негативных плодах глобализации. Имеется ряд третьих стран и организаций как "Исламское государство" и "Аль-Каида", которые сделают все, чтобы поразить израильские цели. Азербайджан заслуженно приобрел образ толерантной страны. Это не означает, что я чувствую себя небезопасно здесь. Просто есть определенные группы, которые не рады развитию отношений с Азербайджаном и стараются создать препятствия.

- Азербайджан известен своими традициями мультикультурализма, на протяжении веков тут проживают евреи...

- Дело не только в толерантности. В некоторых странах, люди говорят, что толерантны, но ненавидят других. Здесь речь идет о принятии, признании различных культур и религий, которые обогащают твою культуру. Это не просто "сладкие слова" дипломата. В некоторых частях мира евреи используют свои права, но подвергаются притеснению в обществе. Здесь ты можешь исповедовать, что ты хочешь, это твое дело. Однажды я был в магазине и ко мне подошла женщина, которая узнала язык и показала подвеску со Звездой Давида. Я не думаю, что это было бы возможно сделать в Европе без притеснений.

- Что нужно сделать для развития туристических связей?

- Возможно многое, включая упрощение визового режима. Но я не думаю, что виза - это проблема. Любой, кто хочет получить визу для посещения Израиля, может получить ее легко. В случае с Израилем же, вы знаете, что там нет вашего посольства, и виза выдается по прибытии в аэропорт. Когда я приехал сюда, я пытался найти гид по стране в интернете, но смог найти только один, совместно с Грузией и Арменией. Это жаль, потому что рынок туризма широкий. Израиль посещают более 20 млн. туристов в год. Я думаю, что у вас немало, что можно показать. Когда я был на севере Азербайджана, я увидел там албанские, грузинские церкви и красивые мечети и людей, которые, например, проживают в Лагиче или Нидже. Я уже не говорю о Баку. Сразу после служения в армии, наши люди предпочитают путешествовать, и Азербайджану есть, что показать. Это нужно рекламировать.

- Какова позиция Израиля по поводу сирийского конфликта?

- Я думаю, что радикальный ислам и люди, которые заявляют, что представляют ислам, демонстрируют вызовы, с которыми сталкивается мусульманский мир. Режимы в Сирии и Ираке также несут ответственность за распространение этого феномена. Мы отвергаем идеологию и жестокость "Исламского государства". Они пытаются свергнуть нерелигиозные режимы и установить свой халифат, а затем уничтожить иноверцев, христиан, евреев. Но, заявляя, что ИГ - это плохой феномен, это не дает основания легализировать жестокий режим Асада, сотрудничающие с ним третьи страны. В этом плане, наш премьер-министр сказал, что для Израиля ИГ - это негативный феномен, также как и режим Асада и "Хезболла". Но мы не вторгаемся в вопросы Сирии кроме двух случаев. Первое - это гуманитарный вопрос, мы не закрываем двери никому, кто в нее стучится. Во-вторых, если кто-то из участвующих в Сирии сторон атакует территории, находящиеся под контролем Израиля, мы имеем право защищать ее, и мы это делаем, но у нас нет намерения выйти за ее грань. Другой вопрос также заключается в том, что если кто-то будет снабжать через Сирию стороны оружием, опасным для Израиля, мы сделаем все, чтобы предотвратить это.

- Многие страны признали право Палестины на обретение государства. Кроме того, многие международные организации приняли Палестину своим членом. Считаете ли Вы, что создание палестинского государства сможет положить конец противостоянию евреев с мусульманами?

- Наш премьер-министр, как и его предшественники поддерживали идею "два государства для двух народов". Это не просто слоган, это компас с важными аспектами. Во-первых, решение вопроса политическое. Одно государство существует, другое должно быть создано. Во-вторых, каждая страна представляет право на реализацию права на национальное самоопределение. Израиль признает право палестинцев на создание государства, которое будет представлять палестинский народ. К сожалению, палестинцы и палестинское руководство упрямятся в вопросе того, что имеется возможность для достижения конечного результата с подписанием всеобъемлющего мирного соглашения. Они упрямятся в признании Израиля как еврейского государства, приводя различные доводы. Б.Нетанъяху сказал, что признайте это, без этого мы не начнем переговоры, которые включает в себя важные вопросы: определение границ, распределение общих ресурсов, таких как вода, вопрос палестинских беженцев, вопрос поселений, статус Иерусалима (Гудса). Эти вопросы делают переговоры сложными, но мы все равно верим, что единственным путем решения вопроса являются прямые переговоры. Мы верим, что международное сообщество должно принять важную роль в решении проблемы. Я не вижу другого пути.

- Периодически мы слышим призывы в Кнессете Израиля признать "геноцид армян", ссылаясь на то, что трагедия схожа с Холокостом. Как этот вопрос может повлиять на отношения с Азербайджаном?

- Да, действительно такие обсуждения проводятся в израильском парламенте. Как вы знаете, парламентарии имеют право поднимать вопросы, которые они считают важными. В некотором плане, я понимаю интерес к обсуждению таких масштабных трагедий. Причина заключается в том, что мы пережили Холокост и нам надо быть чувствительными к призыву других. Но позиция правительства такова, что этот вопрос должен быть обсужден историками. Это не должно быть политическим вопросом.