    Посол Ирана: Визиты Масуда Пезешкиана в Азербайджан укрепили двусторонние отношения

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2025
    • 14:43
    Посол Ирана: Визиты Масуда Пезешкиана в Азербайджан укрепили двусторонние отношения

    Визиты президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан принесли значительные результаты в укреплении двусторонних отношений между странами.

    Об этом в комментарии местному бюро Report заявил посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу, находящийся с визитом в Нахчыване.

    Дипломат особо отметил углубление дружеских отношений между лидерами двух государств:

    "За последние несколько месяцев президент Ирана Масуд Пезешкиан дважды посетил Азербайджан – первый раз он совершил визит в Баку, а второй раз - в Ханкенди. В результате этих визитов и встреч были достигнуты весьма позитивные договоренности, отношения еще больше укрепились. Эти соглашения касаются как экономических, так и других, в том числе политических, отношений. Верим, что эти отношения будут развиваться и в будущем".

    Səfir: Prezident Məsud Pezeşkianın Azərbaycana səfəri zamanı müsbət razılaşmalar əldə olunub
    Iranian envoy: Masoud Pezeshkian's visits to Azerbaijan strengthened bilateral ties

