Посол Ирана: Визиты Масуда Пезешкиана в Азербайджан укрепили двусторонние отношения
- 04 ноября, 2025
- 14:43
Визиты президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан принесли значительные результаты в укреплении двусторонних отношений между странами.
Об этом в комментарии местному бюро Report заявил посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу, находящийся с визитом в Нахчыване.
Дипломат особо отметил углубление дружеских отношений между лидерами двух государств:
"За последние несколько месяцев президент Ирана Масуд Пезешкиан дважды посетил Азербайджан – первый раз он совершил визит в Баку, а второй раз - в Ханкенди. В результате этих визитов и встреч были достигнуты весьма позитивные договоренности, отношения еще больше укрепились. Эти соглашения касаются как экономических, так и других, в том числе политических, отношений. Верим, что эти отношения будут развиваться и в будущем".