    Посол Ирана: Победа Азербайджана открыла новые возможности для развития сотрудничества

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2025
    • 14:26
    Победа Азербайджана в войне и освобождение оккупированных территорий создали новые возможности для развития двустороннего сотрудничества между Баку и Тегераном.

    Об этом нахчыванскому бюро Report заявил посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу.

    Дипломат подчеркнул, что Нахчыван занимает особое место в отношениях двух стран. "Я вспоминаю, как в 1992 году во время визита общенационального лидера Гейдара Алиева в Иран были достигнуты очень важные соглашения. Именно они заложили основу для активного развития двусторонних связей", - отметил посол.

    По словам Демирчилу, нынешний этап отношений между странами открывает широкие перспективы.

    "Победа Азербайджана и освобождение ранее оккупированных земель создали новые возмлжности. Мы должны эффективно использовать этот потенциал, чтобы еще больше сблизить наши народы и углубить сотрудничество между двумя братскими и дружественными странами", - добавил дипломат.

    Иран Азербайджан Моджтаба Демирчилу Вторая Карабахская война сотрудничество
