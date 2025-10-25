Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Посол ЕС: Решения Баку и Еревана приближают регион к миру

    Внешняя политика
    • 25 октября, 2025
    • 12:17
    Посол ЕС: Решения Баку и Еревана приближают регион к миру

    Недавние решения, принятые в рамках процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией, внесут весомый вклад в установление прочного мира в регионе.

    Об этом корреспонденту Report сказала посол Европейского союза в Азербайджане Марияна Куюнджич.

    Дипломат напомнила, что на прошлой неделе вручила верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, отметив, что встреча прошла в позитивной атмосфере.

    "Мы обсудили перспективы программ между Европейским союзом и Азербайджаном, а также вопросы энергетических связей, транспорта, железнодорожной инфраструктуры и цифровой трансформации. Переговоры были позитивными", - сказала Куюнджич.

    По ее словам, особое внимание было уделено нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также вопросам, связанным с разминированием освобожденных территорий.

    "Мы говорили о последних шагах, предпринятых двумя странами, и я поздравила президента Ильхама Алиева. Уверена, что эти процессы послужат делу мира и стабильности в регионе", - подчеркнула посол ЕС.

