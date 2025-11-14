Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Посол: ЕС рад позитивной динамике в отношениях между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    • 14 ноября, 2025
    • 18:47
    Посол: ЕС рад позитивной динамике в отношениях между Азербайджаном и Арменией

    Европейский союз выражает удовлетворение позитивной динамикой в отношениях между Азербайджаном и Арменией, наметившейся в августе текущего года.

    Как сообщает Report, об этом заявила посол Европейского союза в Азербайджане Мариана Куюнджич, выступая на мероприятии "Евросоюз и молодежь: во имя устойчивого будущего".

    Она подчеркнула ключевую роль молодого поколения в формировании будущего собственных стран и всего мира.

    "Образование играет огромную роль в построении устойчивого будущего. Однако мы, разумеется, работаем в Азербайджане не только в сфере образования. Как вы знаете, мы реализуем здесь множество других проектов. Прежде всего, и это наиболее актуально в данный момент, речь идет о нашей поддержке продолжающегося мирного процесса. Мы очень довольны всеми позитивными событиями, произошедшими в августе [встреча лидеров Азербайджана и Армении с участием президента США в Вашингтоне 8 августа, в рамках которой был парафирован мирный договор – ред.] и происходящими сейчас, потому что это и есть будущее. Прошлое осталось в прошлом, а будущее – это будущее", - отметила посол.

    Марияна Куюнджич Евросоюз Азербайджан Армения Вашингтонский саммит
    Aİ səfiri: Azərbaycan və Ermənistan arasında müşahidə olunan müsbət irəliləyişdən çox məmnunuq
    Ambassador: EU welcomes positive developments in Azerbaijan-Armenia relations

    Последние новости

    19:20

    Арастун Оруджлу вызван в Генпрокуратуру Азербайджана

    Происшествия
    19:14

    Премьер Грузии и министр иностранных дел Армении встретились в Тбилиси

    Другие
    19:12
    Фото

    В Париже полиция ранила вооруженного мужчину на ж/д вокзале - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:53

    Армянские депутаты посетят Санкт-Петербург в конце ноября

    В регионе
    18:47

    Посол: ЕС рад позитивной динамике в отношениях между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    18:39

    МВД Азербайджана проверяет сообщения о кражах данных после звонков с номеров "9990" и "7770"

    Внутренняя политика
    18:31
    Фото

    Премьер Азербайджана ознакомил главу АБР с программами восстановления освобожденных территорий

    Внешняя политика
    18:29
    Фото

    Азербайджан обсудил с АБР следующий этап расширения городской транспортной сети

    Инфраструктура
    18:18
    Фото

    В Ташкенте состоялся показ художественного фильма "Тагиев: Нефть"

    Kультурная политика
    Лента новостей