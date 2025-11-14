Посол: ЕС рад позитивной динамике в отношениях между Азербайджаном и Арменией

Европейский союз выражает удовлетворение позитивной динамикой в отношениях между Азербайджаном и Арменией, наметившейся в августе текущего года.

Как сообщает Report, об этом заявила посол Европейского союза в Азербайджане Мариана Куюнджич, выступая на мероприятии "Евросоюз и молодежь: во имя устойчивого будущего".

Она подчеркнула ключевую роль молодого поколения в формировании будущего собственных стран и всего мира.

"Образование играет огромную роль в построении устойчивого будущего. Однако мы, разумеется, работаем в Азербайджане не только в сфере образования. Как вы знаете, мы реализуем здесь множество других проектов. Прежде всего, и это наиболее актуально в данный момент, речь идет о нашей поддержке продолжающегося мирного процесса. Мы очень довольны всеми позитивными событиями, произошедшими в августе [встреча лидеров Азербайджана и Армении с участием президента США в Вашингтоне 8 августа, в рамках которой был парафирован мирный договор – ред.] и происходящими сейчас, потому что это и есть будущее. Прошлое осталось в прошлом, а будущее – это будущее", - отметила посол.