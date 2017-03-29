Посол: Датские компании планируют вложить крупные инвестиции в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Интервью агентства Report с новоназначенным послом Дании в Турции и по совместительству в Азербайджане Свендом Оллингом.
- Господин посол, расскажите, пожалуйста, о себе. Каковы будут Ваши приоритеты на посту посла Дании в Азербайджане?
- Мне 49 лет и я карьерный дипломат и в настоящее время занимаю пост посла Дании в Анкаре. До этого я работал в посольствах Дании в Дакке, Берлине и Вашингтоне. На этой неделе у меня была честь представить верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, что значит, что теперь я могу работать послом Дании в Азербайджане.
Дания в настоящее время не имеет посольство в Баку, однако почетное консульство занимается вопросами бизнеса. Я буду усердно работать для продвижения дальнейшего сотрудничества между нашими странами. Из Баку я прямиком отправился в Данию, где я встречаюсь с компаниями, которые планируют вложить крупные инвестиции в Азербайджан.
На личном уровне, я и моя семья планируем лучше изучить Азербайджан, его богатую историю и прекрасную природу. В прошлом месяце я привез свою семью в Баку на короткие каникулы, но мы планируем вернуться опять, возможно, увидеть Формулу-1 в июне.
- Как Вы оцениваете текущее состояние и будущие перспективы азербайджано-датских отношений?
- Азербайджан и Дания имеют дружеские отношения во многих сферах. Хотя, я верю, что имеются возможности для более тесного сотрудничества, например, в сфере торговли и инвестиций. Должен отметить, что в моей стране все больше узнают о том, что Азербайджан может предложить. Немалую роль в этом сыграли спортивные, музыкальные и культурные мероприятия, которые прошли в Азербайджане и повысили знания об этой стране в Дании. Следующий шаг заключается в том, чтобы датские туристы чаще посещали страну.
Дания и Азербайджан также являются членами ОБСЕ и Совета Европы, которые являются важными платформами для дальнейшего сотрудничества, например, в вопросах прав человека и демократии. Наконец, как член ЕС, Дания поддерживает укрепление сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.
- В каких секторах экономики могут наши страны сотрудничать теснее? Каков был уровень товарооборота в прошлом году?
- Нынешний уровень товарооборота очень низок. Товарооборот составляет около 30 млн долларов в год. Азербайджан больше покупает у Дании, чем продает нам. Более половины датского экспорта в Азербайджан занимают лекарства. Верю, что есть потенциал для большего уровня товарооборота и инвестиций. Замечательным является то, что датские инвесторы начинают инвестировать в сельское хозяйство в Азербайджане, сотрудничая с местными компаниями. Инвестиции в сельское хозяйство, например, в создание крупных ирригационных проектов, создают условия для развития сектора с потенциалом для выращивания сельскохозяйственной продукции с дальнейшим экспортом из Азербайджана в Данию и другие страны ЕС. Другой интересной сферой для сотрудничества может быть "зеленая" и "чистая энергетика".
- Ожидаются ли визиты в этом году?
- Мы не планируем визитов высокопоставленных лиц в обозримом будущем. 16-17 февраля министр налогов Дании Карстен Лауритцен посещал Баку, где встретился с азербайджанским коллегой Фазилем Мамедовым и подписал договор об отмене двойного налогообложения. Этот договор закладывает отличную платформу для дальнейшего сотрудничества между Данией и Азербайджаном, так как наши компании нуждаются в предсказуемости правил налогообложения.
- Сегодняшняя Европа сталкивается со многими вызовами, такими как кризис мигрантов, отсутствие доверия и евроскептицизм. Какова позиция Дании по этим вопросам?
- Европейский Союз сталкивается со многими вызовами, но народ Дании выступает за продолжение членства в Союзе. Европейское сотрудничество и развитие совместных решений является лучшим ответом на такие вызовы, как миграция, финансовый кризис, изменение климата.
- Как Дания может помочь в решение затянувшихся конфликтов в Европе, особенно нагорно-карабахского конфликта?
- Дания имеет лимитированную роль в вопросе нагорно-карабахского конфликта, но на встрече с Ильхамом Алиевым я воспользовался случаем, чтобы еще раз подтвердить полную поддержку территориальной целостности Азербайджана. Также, мы поддерживаем усилия по нахождению мирного решения конфликта, включая важную работу сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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