Посол Великобритании: Будучи крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане мы намерены в будущем расширить отношения

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ "Великобритания 23 июля участвовала в самом крупном демократическом упражнении за свою историю. Мы гордимся, что вынесение таких важных решений в Великобритании доверено народу".

Как сообщает Report, об этом заявила посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс.

Дипломат отметила, что британский народ проголосовал за выход из Евросоюза и следует уважать их желание.

По ее словам, Великобритания продолжает оставаться самым крупным инвестором в Азербайджане, пятой по величине экономикой мира, а также членом Совета безопасности ООН, G20 и НАТО: "Мы единственная страна среди этих государств, которая расходует 2% ВВП на оборону и 0,7% - на иностранную помощь".

Посол подчеркнула, что страна обеспечит продуктивность для бизнеса и международного партнерства ВР: "Великобритания открыта для бизнеса, продолжает развиваться и процветать. Это новое начало предоставляет Великобритании, как стране с глобальной торговлей и открытой экономикой, возможность сформировать прекрасное будущее.

На протяжении веков зарубежные компании, иностранные инвесторы и квалифицированные иностранные сотрудники приезжали в Великобританию и помогли нам построить ведущую экономику мира.

Будучи крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане мы намерены в будущем расширить отношения".