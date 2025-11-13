Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Посол Бельгии: Мир между Баку и Ереваном принесет пользу всем в регионе и за его пределами

    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2025
    • 19:56
    Посол Бельгии: Мир между Баку и Ереваном принесет пользу всем в регионе и за его пределами

    Соглашение о нормализации отношений между Азербайджаном и Армений и недавние меры по укреплению доверия закладывают основу для долгосрочного и устойчивого мира в регионе.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Бельгии в Баку Жюльен де Фрепон (Julien de Frepon) на торжественном приеме, организованном по случаю Дня короля.

    "Хочу поздравить руководство Азербайджана с решительными шагами, предпринятыми в последнее время для налаживания отношений с Арменией. Соглашение о нормализации, текущие проекты по восстановлению коммуникаций, а также недавние меры по укреплению доверия создают прочную основу для установления устойчивого мира", - заявил дипломат.

    "Это принесет пользу всем в регионе и за его пределами, став источником надежды и вдохновения", - добавил он.

