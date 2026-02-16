Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Посол: Баку и Абу-Даби договорились о всеобъемлющем экономическом партнерстве

    Внешняя политика
    • 16 февраля, 2026
    • 11:37
    Отношения между ОАЭ и Азербайджаном достигли стратегического уровня благодаря политической воле руководства двух стран.

    Как передает Report, об этом заявил посол ОАЭ в Баку Мохаммед Аль Блуши, выступая на круглом столе по вопросам продовольствия и сельского хозяйства между двумя государствами.

    "Опираясь на общие ценности, взаимное уважение и ориентированное на будущее видение, мы достигли договоренностей о всеобъемлющем экономическом партнерстве и стратегическом сотрудничестве между нашими странами", - отметил дипломат.

    По его словам, приверженность Азербайджана развитию двустороннего взаимодействия и созданию возможностей для содержательного диалога отражает дух партнерства, лежащий в основе отношений Баку и Абу-Даби.

    Посол также выразил благодарность министру экономики Азербайджана Микаилу Джаббарову и министру сельского хозяйства Меджнуну Мамедову за вклад в укрепление экономических связей между двумя странами.

    Səfir: Bakı və Əbu-Dabi hərtərəfli iqtisadi tərəfdaşlıq barədə razılığa gəlib
    Ambassador: Baku and Abu Dhabi agree on comprehensive economic partnership
    Лента новостей