Посол: Баку и Абу-Даби договорились о всеобъемлющем экономическом партнерстве

Отношения между ОАЭ и Азербайджаном достигли стратегического уровня благодаря политической воле руководства двух стран.

Как передает Report, об этом заявил посол ОАЭ в Баку Мохаммед Аль Блуши, выступая на круглом столе по вопросам продовольствия и сельского хозяйства между двумя государствами.

"Опираясь на общие ценности, взаимное уважение и ориентированное на будущее видение, мы достигли договоренностей о всеобъемлющем экономическом партнерстве и стратегическом сотрудничестве между нашими странами", - отметил дипломат.

По его словам, приверженность Азербайджана развитию двустороннего взаимодействия и созданию возможностей для содержательного диалога отражает дух партнерства, лежащий в основе отношений Баку и Абу-Даби.

Посол также выразил благодарность министру экономики Азербайджана Микаилу Джаббарову и министру сельского хозяйства Меджнуну Мамедову за вклад в укрепление экономических связей между двумя странами.