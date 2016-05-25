Посол Азербайджана в Японии провел встречу с мэром города Комацу

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде провел встречу с мэром города Комацу Синдзи Вадой.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Японии, на встрече стороны обсудили уровень двусторонних отношений. Кроме того, был проведен обмен мнениями вокруг региональных вопросов.

Стороны выразили удовлетворение наличием грузовых рейсов авиакомпании Silk Way West Airlines между Баку и Комацу. Было отмечено, что эти рейсы позволят нарастить двустороннее сотрудничество в различных сферах.