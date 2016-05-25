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    Посол Азербайджана в Японии провел встречу с мэром города Комацу

    Были обсуждены вопросы двустороннего и регионального сотрудничества

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде провел встречу с мэром города Комацу Синдзи Вадой.

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Японии, на встрече стороны обсудили уровень двусторонних отношений. Кроме того, был проведен обмен мнениями вокруг региональных вопросов.

    Стороны выразили удовлетворение наличием грузовых рейсов авиакомпании Silk Way West Airlines между Баку и Комацу. Было отмечено, что эти рейсы позволят нарастить двустороннее сотрудничество в различных сферах.

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