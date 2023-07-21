Делегация Азербайджана посетила Ирпень, где будет проведена предварительная оценка восстановительных работ

Делегация Азербайджана посетила город Ирпень.

Делегация Азербайджана посетила город Ирпень.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, целью визита является предварительная оценка проектов восстановления с участием Азербайджана, объявленных на конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Делегация проведет предварительную оценку инфраструктурных проектов, которые Азербайджан будет реализовывать в этом городе.

Сначала делегация посетила Ирпенский городской парк Дружбы имени академика Зарифы Алиевой и возложила цветы к памятнику академику Зарифе Алиевой.

Затем делегация посетила Ирпенский гуманитарный лицей "Лінгвіст" имени Зарифы Алиевой городского совета Киева. Этому учебному заведению был нанесен значительный ущерб в результате военных действий.

Благодаря благотворительной помощи Государственной нефтяной компании (SOCAR) в лицее были заменены кровля и окна, в классных комнатах проведен текущий ремонт, обновлена система отопления. В настоящее время на средства SOCAR продолжаются работы по утеплению фасада здания лицея, также предусмотрен ремонт убежища.

Делегация также посетит Ирпенский медицинский центр, Центральный Дом культуры, здание которого полностью сгорело в результате военных действий, территорию, где планируется построить Центр искусств, Ирпенскую детско-юношескую спортивную школу, часть здания которой была полностью разрушена в результате военных действий, район, где будет реконструирован жилой дом на Гостомельском шоссе, 3.

Делегация также встретится с главой города Ирпень в здании городского совета.

В поездке в Ирпень принимают участие заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов, директор Государственного главного проектного института Azərmemarlayihə Джахангир Мамедрзаев, заведующий лабораторией азербайджанского Научно-исследовательского института строительства и архитектуры Ровшан Рзаев, эксперт Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) Эльшан Багиров, а также чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев.