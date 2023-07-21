Делегация Азербайджана посетила Ирпень, где будет проведена предварительная оценка восстановительных работ

Делегация Азербайджана посетила город Ирпень.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, целью визита является предварительная оценка проектов восстановления с участием Азербайджана, объявленных на конференции по восстановлению Украины в Лондоне.
Делегация проведет предварительную оценку инфраструктурных проектов, которые Азербайджан будет реализовывать в этом городе.
Сначала делегация посетила Ирпенский городской парк Дружбы имени академика Зарифы Алиевой и возложила цветы к памятнику академику Зарифе Алиевой.
Затем делегация посетила Ирпенский гуманитарный лицей "Лінгвіст" имени Зарифы Алиевой городского совета Киева. Этому учебному заведению был нанесен значительный ущерб в результате военных действий.
Благодаря благотворительной помощи Государственной нефтяной компании (SOCAR) в лицее были заменены кровля и окна, в классных комнатах проведен текущий ремонт, обновлена система отопления. В настоящее время на средства SOCAR продолжаются работы по утеплению фасада здания лицея, также предусмотрен ремонт убежища.
Делегация также посетит Ирпенский медицинский центр, Центральный Дом культуры, здание которого полностью сгорело в результате военных действий, территорию, где планируется построить Центр искусств, Ирпенскую детско-юношескую спортивную школу, часть здания которой была полностью разрушена в результате военных действий, район, где будет реконструирован жилой дом на Гостомельском шоссе, 3.
Делегация также встретится с главой города Ирпень в здании городского совета.
В поездке в Ирпень принимают участие заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов, директор Государственного главного проектного института Azərmemarlayihə Джахангир Мамедрзаев, заведующий лабораторией азербайджанского Научно-исследовательского института строительства и архитектуры Ровшан Рзаев, эксперт Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) Эльшан Багиров, а также чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев.