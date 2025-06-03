Посол Азербайджана в США: 907-ая поправка мешает развитию отношений между Баку и Вашингтоном

Посол Азербайджана: Раздел 907 мешает развитию связей с США

Азербайджан рассчитывает на отмену США 907-ой поправки, препятствующей развитию двусторонних отношений.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Вашингтоне Хазар Ибрагим сказал в интервью американскому изданию Diplomatic Watch.

По словам дипломата, 907-ая поправка несправедливо была принята по отношению к Азербайджану - это признают и многие американцы - в тот период, когда азербайджанские территории находились под оккупацией, а в регионе происходили этнические чистки (в отношении азербайджанцев): "Это (принятие такой поправки) стало возможным в результате давления со стороны отдельных лоббистских групп в Конгрессе".

Хазар Ибрагим подчеркнул, что между США и Азербайджаном существуют очень прочные связи: "Учитывая стратегическое положение Азербайджана, наши отношения с США продолжат развиваться. Азербайджан играет роль почти в каждом критическом вопросе, который имеет значение для США. И для Азербайджана США важны не только потому, что это мировая сверхдержава, но и потому, что у нас много общих интересов и ценностей", - отметил он.

Посол считает, что отношения Баку и Вашингтона продолжат расти, "но надеюсь без 907-ой поправки".